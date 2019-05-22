الباشا يتصدّر… و”بروفا” و”أسود” يخترقان الدول العربية

لا زالت المسلسلات الرمضانية تتصدر المشهد الدرامي بعد أكثر من اسبوعين على انطلاق شهر رمضان، حيث لا زال مسلسل “الباشا”، يحافظ على صدارته بين كل المسلسلات التي تعرض على الشاشات اللبنانية وذلك منذ اليوم الاول لانطلاق المنافسة الرمضانية.

في نفس السياق، نشرت الصفحة الرسمية لشركة مروى غروب، على حساباتها الرسمية على مواقع التواصل، الاحصاءات ليوم الثلاثاء، 21 أيار الحالي، بحسب شركة GFK حيث أتت على الشكل التالي:

الساعة الثامنة والنصف مساءً: الباشا: 16.4 (الجديد)، الهيبة – الحصاد: 13.3 (mtv).

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اما الساعة التاسعة والنصف مساءً: آخر الليل: 15.2 (الجديد)، انت مين: 14.8 (mtv).

اما الساعة العاشرة والنصف مساءً: خمسة ونص: 13.9 (MTV)

ويتابع مسلسل “بروفا” التحليق وذلك بعدما كشفت الإحصاءات الأخيرة المختصة بمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان والعالم العربي، والتي عرضتها قناة “الميادين” مؤخراً، عن تصدّر مسلسل (بروفا) بـ120 مليون reach، واللافت أنه تصدر الترند في الدراما اللبنانية بثلاث ملايين في مصر وحدها.

بدورها كتبت ماغي بوغصن على حسابها على تويتر قائلة: “شكراً لمصر على المتابعة الاستثنائية.. لبنان سوريا وكل الدول العربية.. شكراً على محبتكن.. ودعمكن ومتابعتكن.. بحبكن قد الدني”.

كذلك مسلسل “أسود” حيث كشفت الإحصاءات الأخيرة المختصة بمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان والعالم العربي، والتي عرضتها قناة “الميادين”، عن أن المسلسل حصد على 100 مليونreach في لبنان، الامارات والكويت وقطر ولافت جداً ان يحقق مسلسل لبناني 100% reach مهم جداً في الدول العربية.