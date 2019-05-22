الدكتورة خلود تُشعل غضبًا ضدها.. والسبب فيديو مع طفلها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نالت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود، انتقادات حادة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو على سناب شات لها، وهي في نوبة ضحك لا تتوقف، بينما يبكي أحد أطفالها بشدة.

وظهرت الدكتورة خلود، في مقطع الفيديو المنشور عبر حسابها الشخصي على سناب شات وتداوله رواد السوشال ميديا على نطاق واسع، ممسكة بهاتفها لتصوير نفسها، حيث انتابتها نوبة ضحك هستيرية، بينما يظهر صوت صراخ أحد أطفالها؛ ما أثار غضب متصفحي السوشال ميديا، وبدأوا في شن حملة هجوم شرسة ضدها.

واتهم معظم المتابعين، خلود، بالإهمال وعدم أحقيتها في الحصول على لقب "أم"، لترك طفلها يعاني بهذا الشكل، بينما لا تأبى به، من أجل تصوير مقطع فيديو والحصول على مشاهدات وإعلانات.

وكانت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود، أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الكشف عن هداياها الثمينة التي قدمتها لزوجها الموديل الأردني أمين، بمناسبة عيد ميلاده، وهي عبارة عن سيارة فيراري حمراء وساعة باهظة الثمن ومسجد يحمل اسمه.

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وتسببت هدايا خلود لزوجها، في جدل واسع بين المتابعين، الذين تساءلوا عن أرباح الفاشينيستا الكويتية التي تجعلها تقدم تلك الهدايا الثمينة.