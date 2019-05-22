لمس أكتاف 16.. هروب إيمان العاصى من الشرطة وياسر جلال ‏يسلم نفسه ‏

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع بداية أحداث الحلقة 16 من مسلسل "لمس أكتاف" بطولة النجم ياسر جلال، وصلت الشرطة إلى منزل حمزة "فتحى عبدالوهاب" بالعزبة للبحث عن غادة "إيمان العاصى"، بعد اتهامها بقتل طليقها الذى تخلص منه شقيقها زيدان "محمد عز".
اتصلت عايدة "حنان مطاوع" بحمزة "فتحى عبد الوهاب" تخبره أن الشرطة جاءت للعزبة، وألقت القبض على رجاله، وأن شقيقته غادة "إيمان العاصى" هربت مع أدهم "ياسر جلال".
اختبأ أدهم وغادة داخل منزل مهجور، وأعربت له عن شكرها على وقوفه بجوارها ومساعدتها فى الهروب من الشرطة، ويبدو أن شرارة الحب بدأت شرارتها بينهما وهذا ما ستكشف عنه الحلقات المقبلة.
تذهب عايدة "حنان مطاوع" للطبيب للكشف على "يحيى" ابن زيدان "محمد عز" بعد تدهور حالته الصحية، واكتشف زيدان أن ابنه يعانى من ثقب فى القلب، ووعدته عايدة بعلاجه فى الخارج.
ومع نهاية الحلقة يسلم "أدهم" نفسه إلى الشرطة بعد أن سأم العيش مطاردًا بسبب جريمة لم يرتكبها.
مسلسل لمس اكتاف يعرض علىCbc فى تمام الساعة الحادية عشرة مساء ويعاد فى السابعة صباحا بطولة ياسر جلال، فتحى عبد الوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصى، سمر مرسى، محمد عز، كرم جابر، هبة عبد الغنى، خالد كمال، كارولين خليل، هاجر الشرنوبى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، مجدى فكرى، شريف الدسوقى، عزوز عادل ومن تأليف هانى سرحان، إخراج حسين المنباوى، إنتاج شركة سينرجى.
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