شكرا لقرائتكم خبر عن لمس أكتاف 16.. هروب إيمان العاصى من الشرطة وياسر جلال ‏يسلم نفسه ‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع بداية أحداث الحلقة 16 من مسلسل "لمس أكتاف" بطولة النجم ‏ياسر جلال، وصلت الشرطة إلى منزل حمزة "فتحى عبدالوهاب" ‏بالعزبة للبحث عن غادة "إيمان العاصى"، بعد اتهامها بقتل طليقها ‏الذى تخلص منه شقيقها زيدان "محمد عز".‏

اتصلت عايدة "حنان مطاوع" بحمزة "فتحى عبد الوهاب" تخبره أن ‏الشرطة جاءت للعزبة، وألقت القبض على رجاله، وأن شقيقته غادة ‏‏"إيمان العاصى" هربت مع أدهم "ياسر جلال".‏

اختبأ أدهم وغادة داخل منزل مهجور، وأعربت له عن شكرها على ‏وقوفه بجوارها ومساعدتها فى الهروب من الشرطة، ويبدو أن شرارة ‏الحب بدأت شرارتها بينهما وهذا ما ستكشف عنه الحلقات المقبلة.‏

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تذهب عايدة "حنان مطاوع" للطبيب للكشف على "يحيى" ابن زيدان ‏‏"محمد عز" بعد تدهور حالته الصحية، واكتشف زيدان أن ابنه يعانى ‏من ثقب فى القلب، ووعدته عايدة بعلاجه فى الخارج‎.‎

ومع نهاية الحلقة يسلم "أدهم" نفسه إلى الشرطة بعد أن سأم العيش ‏مطاردًا بسبب جريمة لم يرتكبها.‏

مسلسل لمس اكتاف يعرض علىCbc‏ فى تمام الساعة الحادية ‏‏عشرة مساء ‏ويعاد فى السابعة صباحا بطولة ياسر جلال، فتحى ‏‏عبد الوهاب، حنان ‏مطاوع، إيمان العاصى، سمر مرسى، محمد عز، ‏‏كرم جابر، هبة عبد الغنى، ‏خالد كمال، كارولين خليل، هاجر ‏‏الشرنوبى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، ‏مجدى فكرى، شريف ‏‏الدسوقى، عزوز عادل ومن تأليف هانى سرحان، ‏إخراج حسين ‏‏المنباوى، إنتاج شركة سينرجى.‏