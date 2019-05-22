شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد حبيبة سى السيد.. دلوعة الغناء مها صبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم ذكرى ميلاد دلوعة الغناء صاحبة الصوت الرقيق والوجه الجذاب الفنانة مها صبرى التى تميزت بخفة الروح فهى تعتبر من أجمل الفنانات اللاتى خطفن أنظار الجمهور، ولكن وراء جاذبية هذا الوجه وبساطة الشخصية أسرار وحكايات جعلت حياتها لغز كبير حتى موتها لم يكن فى سلام.

بدأت حياتها الفنية حين اكتشفتها المنتجة مارى كوينى عام 1959 فى فيلم " أحلام البنات " و توالت عليها الأعمال الفنية بعد ذلك وقدمت " إسماعيل يس فى السجن - حب وحرمان - أنا العدالة - حلوة وكذابة - العمر أيام - حكاية غرام - القاهرة فى الليل - السكرية - بين القصرين ) وغيرها من الأعمال، ولكن ظل دورها فى فيلم بين القصرين علامة مميزة فى حياتها الفنية حتى الآن.

تزوجت مها صبرى 4 مرات الأولى من رجل يكبرها بالسن كثيرا وأنجبت منة أبنها الأول مصطفى و الثانى من تاجر أنجبت منة ابنتيها نجوى و فاتن والثالث كان يدعى مصطفى وانفصلت عنة بحجة تعطيل مسيرتها الفنية، والرابع تزوجته فى عز نجوميتها وهو اللواء على شفيق واعتزلت من أجله الفن لفترة كبيرة .

وأصيبت مها صبرى بمرض الكبد بوتوفيت أثر غيبوبة كبدية يوم 16 ديسمبر عام 1989

من أشهر أغانيها

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ما تزوقينى يا ماما

دق يا قلبى دق

يا خلق هوة

الدلال ده كله

أد أية حبيتك أنت