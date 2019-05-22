فيكتوريا بيكهام تستخدم "ماء القمر" لإزالة السموم من جسمها.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يُعرف ماء القمر في عالم التجميل بقدرته الهائلة على الاسترخاء وصفاء الذهن؛ إذ يمكن إضافته إلى ماء الحمام، أو شربه كبديل عن الماء العادي أو استخدامه عند تحضير كوب من الشاي أو الأعشاب.

ويُقال عن ماء القمر إنه يمكنك صنعه بنفسك، وذلك بوضع الماء في إناء تحت ضوء القمر مباشرة ليلة تمامه، وسيمتلئ الماء بالكريستال اللازم لعلاج البشرة، وكذلك الاستحمام به ليمد الجسم بالطاقة اللازمة، ويخلصه من السموم والإرهاق والإعياء.

لذا، قررت المصممة البريطانية العالمية، ونجمة سبايس جيرلز السابقة، فيكتوريا بيكهام، الذهاب إلى منتجع في ألمانيا للاستشفاء وإزالة السموم من جسمها، وذلك بحسب ما أوردته مجلة "غلامور" النسائية.

واختارت بيكهام منتجعًا في ميونخ بألمانيا يسمى Lanserhof Tegernse، وذهبت إليه بمفردها، في رحلة علاج قصيرة، تتضمن التخلص من السموم، والتدليك وشرب ماء القمر وتناول الكثير من الفيتامينات، بجانب ركوب الدراجات حول المناطق الجبلية المحيطة بالمنتجع.

كما ستخضع أيضًا لجلسات التدليك العلاجي وحمامات مختلفة لتخليص جسمها من السموم، إلى جانب تناولها للطعام الصحي، كالسبانخ والبروكلي ووجبة السلمون، بالإضافة إلى الفيتامينات اليومية.

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يعد المنتجع الطبي الألماني المحاط بجبال الألب البافارية، من أجمل المنتجعات حول العالم حيث السلام والهدوء، ويتوفر فيه العلاجات المعتمدة عالميًا والكشف والتشخيص المفصل قبل تلقي العلاج، وغيرها من الإمكانيات الأخرى التي تعزز من فرصة الاسترخاء وتجديد الطاقة.

وشاركت بيكهام متابعيها بفيديو تصف فيه المنتجع بأنه أجمل بكثير مما تصورت، وأعربت عن سعادتها بوجودها هناك وأضافت: "الحمام رائع حقًا، كنت أتوقع أنه مكان معد للاستشفاء فقط، لكنني فوجئت بما وجدته هنا من أساليب الراحة والأمان، وتحمست كثيرًا لتلقي العلاجات وسأذهب غدًا لاكتشاف المكان".

واستغلت بيكهام هذه الفرصة لتعلن عن منتجاتها التجميلية عبر "إنستغرام" حيث وضعتها بجوار حقيبة أدوات الزينة من توقيع Louis Vuitton، كما نشرت على سناب شات صورًا لها، ببشرة خالية من المكياج مرتديه ملابس الاستحمام.

وعن شرب ماء القمر تحدثت بيكهام قائلة: "يتم إنتاج هذا النوع من المياه هنا فقط في ميونخ، ويتم تصنيعه عند اكتمال القمر، وعندما تعرفت على فوائده فوجدتها رائعة للجسم والبشرة، لذا سأحضره معي عند مغادرتي لألمانيا".