بالصور: كندة علوش تعرض فستان زفافها للبيع

عرضت الممثلة السورية كندة علوش فستان زفافها من النجم عمرو يوسف، للبيع في واحد من أرقى بيوت فساتين الزفاف بحي الزمالك العريق بوسط القاهرة.

وأكدت كندة أنّ عائد البيع سيتم تخصيصه لجمعيات خيرية عدة.

دار الأزياء الذي يعرض للمرة الأولى فستان زفاف "مستعملًا"، أكّد أنه لم يكن سيخطو مثل هذه الخطوة لولا أنّ الفستان ملك كندة علوش، وتم تخصيص عائد بيعه لأغراض إنسانية.

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وعلقت كندة على صورتها بفستان الزفاف المعروض للبيع، قائلة: يمكن صعب نفرّط بالأشياء اللي مرتبطة عنا بذكريات جميلة وغالية، وخصوصي فستان العرس، بس اذا كان في ناس رح تستفيد من ثمنو، فحيصير لهالذكرى معنى أقيم.

تابعت: فستان زفافي اللي كان بتوقيع المصمم المبدع hassidriss معروض حاليًّا للبيع لأيّ حدا مهتم بأنو يشتريه.. ورح اتبرع بسعرو لأكتر من جهة خيرية، وهالشي حيكون بعلم الشخص اللي حيشتريه.

يُذكر أنّ كندة أقامت حفل زفاف خاصًّا في القاهرة، لعدد محدود جدًّا من الأهل والأصدقاء، وارتدت فيه فستان زفاف بسيطًا، وقد علق البعض أنّ الفستان كان لجدتها، الأمر الذي استفزّها وردّت مؤكدة أنه صمم خصيصاً لها، وأنها اختارته بسيطاً يشبه شخصيتها.