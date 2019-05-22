مروان حداد يكشف جرأة “سنة عاشرة حبّ” مع باتريسيا هاشم وايلي السمعان

بعد موسم رمضاني حافل مليء بالنجاحات الكبيرة عبر مسلسل “الباشا”، بدأت شركة “مروى غروب” لصاحبها المنتج مروان حداد بوضع خطة للإنطلاق بتصوير أعمال درامية جديدة منها مسلسل “سنة عاشرة حب” الذي ستبدأ تصويره منتصف تموز المقبل.

المسلسل كتابة الاعلامية باتريسيا هاشم، اخراج المبدع ايلي السمعان وهو عمل رومنسي بإمتياز بحسب منتج العمل الذي غرّد على “تويتر” معلناً الخبر لجمهور الدراما اللبنانية.

وفي حديث مع “حداد”،أكد أنه دائماً ما كان يسعى بأعماله الى دعم وإبراز وجوه جديدة ومسلسل “سنة عاشرة حب” سيضمّ وجوهًا جديدة ايضاً. مشيراً الى ان المسلسل سيتم تصويره بين ثلاث عواصم هي باريس، دبي وبيروت، وسيتم عرضه عبر شاشة الـ LBCI وقناة عربية سيعلن عنها في حينه.

وردّاً على سؤال على ماذا يراهن لإنجاح “سنة عاشرة حب”؟ أكّد “حداد” أن من عوامل نجاح المسلسل هو العمل على “تركيبة” يستسيغها المشاهد وهو ليس موجّهًا لفئة معيّنة بل الى كل شرائح المجتمع، على عكس الافلام السينمائية. وأضاف أن المواضيع التي تطال كل الناس تنجح، وهو يُنتج ليس بحسب ذوقه إنما بحسب ذوق الناس.

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وتطرّق “حداد” الى بعض تفاصيل المسلسل لافتا الى ان “سنة عاشرة حب” سيعالج امور الزواج بعد مرور عشر سنوات، بطريقة جريئة وحقيقية تلامس الوجدان وتحرّك المشاعر، فتستدرج المشاهدين الى حالات من العشق والمشاعر القوية والرومنسية المثيرة لكل الحواس.

وعن ابطال المسلسل، اوضح ان البطولة الرجالية محصورة بثلاث ممثلين والبطولة النسائية بين ممثّلتين، مؤكداً ان المسلسل يحتاج الى ممثلين محترفين كي يوصلوا رسالة العمل الكبيرة والتي سيكتشفها المشاهدون خلال عرضه.

وحول تعاونه مع المخرج ايلي السمعان، أكّد حداد ان “السمعان” لديه رؤية اخراجية ثاقبة وهو مخرج متخصص، فعلى الرغم من ان بعض مخرجي الكليبات يأتون الى عالم الدراما وهم لا يجيدون لغة الصورة الدرامية، إلا ان “ايلي” استطاع جمع الاثنين وبجدارة، سواء بالصورة الجميلة او الإحساس العالي.

وكيف تمّ التعاون مع الاعلامية باتريسيا هاشم، كشف صاحب شركة “مروى غروب”، أنه عندما جلس مع “هاشم” اخبرته بالقصة فأحبها وشجّعها وتحدّث معها كثيرًا بالموضوع. كاشفًا ان هاشم أعادت كتابة المسلسل خمس مرات، لأنها دقيقة وتبحث عن الكمال في كتابتها وتتجاوب مع كل الملاحظات وهذا ما أحبّه بالتعامل معها وقدّر الذي فعلته، واعداً الجمهور بأنهم سيشاهدون مسلسلاً مليئاً بالاحداث والمفاجآت في كل حلقة بعيداً عن الرتابة والتكرار.

نقلاً عن موقع فنون الكتائب.