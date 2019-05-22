كاردي بي تلغي حفلاً لها.. ما علاقة جراحاتها التجميلية؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قررت النجمة الأمريكية كاردي بي، إلغاء حفل كان مقررًا لها أن تحييه في مدينة بالتيمور بولاية ماريلاند مساء يوم الجمعة المقبل، وعلم موقع "تي إم زد" أن سبب إلغاء الحفل هو تعرض كاردي لبعض التداعيات الخطرة نتيجة جراحات التجميل التي أجرتها مؤخرًا.

وكان ينتظر محبوها ذلك الحفل ضمن مهرجان 92Q Spring Bling، لكن تم الإعلان عن تأجيله نظرًا لأن حالة كاردي بي لا تسمح لها بمقابلة جمهورها وهي بتلك النفسية المُحبَطة.

Advertisements

وعلم الموقع من مصادر مقربة من كاردي أنها بحاجة للتعافي من التبعات التي تعرضت لها جراء خضوعها مؤخرًا لعمليتي شفط دهون وتكبير حجم الثدي، وأضافت المصادر أن كاردي ليست بخير وأن حالتها قد ساءت جدًا وأنها غير قادرة على إحياء الحفلات.

فيما قال أطباؤها إنها بحاجة إلى بعض الوقت كي تستجم ويبدأ الورم الموجود لديها في الزوال، وليتعافى أيضًا جسدها بشكل كامل، ونبهوها أنها بحاجة إلى أسبوعين كي تعود لطبيعتها.