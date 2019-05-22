الجمهور يبحث عن عائلة معتصم النهار.. شاهدي جمال زوجته!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - استطاع الفنان السوري معتصم النهار أن يلفت الأنظار إليه بقوة الفترة الأخيرة، بعد تصدره بطولة مسلسل "ما فيي" إلى جانب الفنانة فاليري أبي شقرا، ومشاركته في الموسم الرمضاني الحالي بمسلسل "خمسة ونص" إلى جانب نادين نجيم وقصي خولي.

ويقدم النهار في العمل شخصية جاد الحارس الشخصي الخاص بغمار الغانم "قصي خولي"، والذي يحمل مشاعر حب لزوجة غمار الدكتورة بيان "نادين نجيم"، ويعيش في صراع مرير.

وبالرغم من قلة كلمات النهار في المسلسل حتى هذه اللحظة، وبساطة دوره؛ ما جعل الجمهور يتساءل باستمرار متى سيتحدث النهار، خصوصًا أنه من المفترض أن يقدم دور بطولة، إلى أن النهار استطاع لفت الأنظار بسبب وسامته وغموض الشخصية التي يقدمها، جعلت الجمهور يبدأ بالبحث عن حياته الشخصية.

وتداول الجمهور مؤخرًا مجموعة صور لعائلة النهار، والتي تظهر فيها زوجته لين وابنته ساندرا مُتغزلين بجمال زوجته المميز، كما وجه عدد كبير منهم سؤالًا لها حول مشاعرها بسبب المشاهد التي تجمع زوجها النهار بالفنانة نادين نجيم، وعلق آخرون أنها محظوظة لزواجها من فنان وسيم مثل معتصم النهار.

يُشار إلى أن اسم معتصم النهار لمع في الفترة الأخيرة بعد مشاركته في عدد من الأعمال العربية، إلّا أنه قدم سابقًا عددًا من الأعمال المميزة من بينها مسلسل "ما وراء الوجوه" إلى جانب الفنان أيمن زيدان والفنانة سلمى المصري.