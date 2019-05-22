مفاجآت في حفل تانيا قسيس في كازينو لبنان

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May 22, 2019
بعد نجاحات عالمية عديدة، والنجاح الذي حققته مؤخراً في القاهرة في الحدث الضخم أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من القادة وكبار المسؤولين من الدول العربية والإسلامية والأجنبية – وسرعان ما انتشر اسمها في مصر، وضجّ الإعلام المصري بأخبار «الحنجرة الذهبية» كما لقّبوها – تعود السوبرانو العالمية تانيا قسيس لإحياء حفلة في لبنان نهار الجمعة ١٤ حزيران الساعة التاسعة على مسرح كازينو لبنان.
ستؤدي تانيا قسيس بهذه المناسبة أجمل أغنياتها التي عرفت بها مثل «وطني», «L’Amour Est Un Tango», «ترابك يا لبنان» و «شو مخبى الليل» التي فور إطلاقها في صيف ٢٠١٨، احتلت المرتبة الأولى في الإحصاءات اللبنانية الرسمية.
لن تخلو الحفلة من المفاجآت حيث ستطلق تانيا قسيس أغاني جديدة كتبها لها مروان خوري ومايك ماسي.
كما وسيتضمّن الحفل دمجاً لأجمل الأغاني الرومانسية الأجنبية العالمية مع العربية. وسيرافقها أوركسترا وراقصين وراقصات لتقديم أجمل اللوحات.
تباع البطاقات في كازينو لبنان وجميع فروعVirgin Megastore .
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