إيناس عز الدين تكشفُ إصابتها بـ"ورم".. وتؤكّد: راضية بقضاء الله!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أجرت المطربة المصرية، إيناس عز الدين، نجمة برنامج اكتشاف المواهب "Arab Idol" في موسمه الثالث، فحوصات طبية صباح اليوم، في مستشفى القوات المسلحة بمدينة الإسكندرية، والتي أكّدت إصابتها بـ"ورم".

وطالبت المطربة المصرية جمهورها، ومتابعيها بالدعاء، موضحًة، أنّها راضية بقضاء الله وقدره في المرور من هذه المحنة، مضيفًة: "أنا قوية بيكم".

ونشرت إيناس، صورة لها من داخل المستشفى، بعد أخذ خزعة منها، ستعرف نتائجها، أيْ ما إذا كان الورم حميدًا، أو خبيثا، خلال 15 يومًا.

Advertisements

وعلّقت إيناس عزالدين، على الصورة قائلًة: "الحمد لله الذي لا يُحمد على مكروه سواه، 15 يوما وهعرف النتيجة إذا كانت حميدة أم غير حميدة، وفي كل الأحوال أنا قوية بيكم، الحمد لله العلي العظيم".

وكشف مصدر مقرّب من المطربة المصرية، في تصريح خاص لـ"فوشيا"، أنّها تعرضت خلال الأيام الماضية لبعض الآلام، وهو ما دفعها للاطمئنان على صحّتها، موضحًا، أن حالتها النفسية مطمئنة؛ بسبب تواجد الكثير من الأصدقاء حولها، إضافة إلى متابعة صفحاتها عبر السوشال ميديا، وقراءة تعليقات الجمهور.

ورفض المصدر، الكشف عن طبيعة الورم، حسب رغبة إيناس، مشيرًا، إلى أنّها ليست خائفة من المرض، أو خضوعها لجراحة استئصال، ودائمًا تردّد "ادعولي"، لأنّها فترة صعبة.