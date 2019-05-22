هل يفتح سلمان خان بوابة بوليوود لحارسه الشخصي؟

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

عندما نلتقط بعض الصور للنجم الكبير سلمان خان سواء كان ذلك في مواقع التصوير أو العروض الترويجية للأفلام أو المطار، فإن الشخص الذي يقف إلى جانبه دائمًا هو حارسه الشخصي شيرا.

إلى جانب عائلة سلمان، فإن شيرا هو الذي يقف كصخرة مع الممثل، ويتقاسم سلمان رابطًا وثيقًا مع شيرا، لدرجة أن تقارير واردة تشير لعزم سلمان خان تكريس فيلم لحارسه الشخصي.

قبل بضعة أيام، كانت مواقع عدة أيضا قد ذكرت أن سلمان سيطلق قريبًا تايجر شيرا بأحد أفلامه في بوليوود، وكان سلمان قد صرح في وقت سابق في مقابلة أن تايجر شيرا يتم إعداده حاليًا وهو الآن قيد التدريب من العديد من المنتجين والمخرجين.

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الأحد 19 مايو، بمناسبة عيد ميلاد شيرا، خرج الحارس الشخصي إلى حسابه الشخصي على Instagram لمشاركة مقطع فيديو ليس لابنه بل له، وهو يحاول استعراض موهبته في التمثيل، في المقطع التمثيلي، نرى الحارس في صالة الألعاب الرياضية، حيث يطلب رجل مساعدته في الحصول على جسد رياضي.

يتبين أنه بينما يوافق شيرا على مساعدته، فإنه يستسلم بسبب عجزه عن تحقيق عضلات بطن ممشوقة، وفي النهاية، يأخذ شيرا الرجل جانبًا ويقوم برسم العضلات على بطنه

على جبهة العمل، ينشغل سلمان حاليًا بالترويج لفيلم “بهارات” للمخرج على عباس ظفر والممثلة كاترينا كايف وبدأ أيضًا في تصوير مشاهد “دابانغ 3” أمام سوناكشي سينها، وبعد Dabangg، سيبدأ سلمان في تصوير “إن شاء الله” لـ سنجاي ليلا بهانسالي أمام علياء بهات.