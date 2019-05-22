علياء بهات تبدأ في تصوير أحدث أعمالها Sadak 2

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

عملت ممثلة بوليوود علياء بهات في العديد من الأفلام وقدمت العديد من العروض التي لا تنسى على مر السنين، وتستعد الممثلة في الوقت الحالي لتعاونها الأول مع والدها ومخرج الأفلام ماهيش بهات.

انضم الثنائي (الاب وابنته) لفيلم Sadak 2 وهو يعد بمثابة جزء ثان، للفيلم الذي قام بإخراجه أيضا ماهيش بهات عام 1991، وكان بنفس العنوان Sadak.

Advertisements

في وقت سابق من هذا الأسبوع، شاركت عليا على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram، وأعلنت أنها في العمل وتصوير مشاهدها بالفيلم.

شقيقة علياء، بوجا بهات، التي لعبت دور البطولة في الجزء الأول، ستلعب دورًا محوريًا في Sadak 2، استقبلت يوم الثلاثاء 21 مايو شقيقتها بطريقة استثنائية إلى حد ما، حيث شاركت مؤخرًا على Instagram ورسالة ترحيب لعلياء في بطولة الفيلم، حيث نشرت صورة لوحة تحمل اسمها، وكتبت بوجا، ” علياء بهات في المنزل”.

بصرف النظر عن عليا، يضم الفيلم أيضا سانجاي دوت، بوجا بهات، وأديتيا روي كابور، ويدور الفيلم حول حياة شاب يقع في حب فتاة ليل الجنس، مما يضطره لمواجهة صاحب بيت الدعارة وبعض العناصر الإجرامية، ومن المتوقع عرضه على الشاشات الفضية في 10 يوليو 2020.