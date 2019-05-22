شاهد.. بثينة الرئيسي تبكي في “حلوة رمضان”: “اشتغلت في محل بيع كتب مو عيب”!

كتب امير فتحي في الأربعاء 22 مايو 2019 03:55 صباحاً - لم تتمكن الفنانة العمانية بثينة الرئيسي، المقيمة في الكويت، من منع نفسها من البكاء أثناء حديثها عن قصة كفاحها للوصول إلى الشهرة.

وقالت بثينة الرئيسي، خلال مشاركتها في برنامج “حلوة رمضان”، انها “اول ما رحت الكويت اكمل دراستي كان عندي نقص مادي واضطرات اني انا اشتغل في محل ابيع كتب فما حسيت انه عيب”.

واكملت بثينة الرئيسي بعد ان انهارت من البكاء “مو عيب ولا صعب واشتغلت وجاتني فرص وحاربت ووصلت وساوصل اكثر لان عندي طموح”.

واضافت بثينة الرئيسي: “كلكم تقدرون وكلكم اذا وقفتم على رجلكم ستقدرون وستصلون”.