نقل الفنان مصطفى حشيش للعناية المركزة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نقل الفنان المصري مصطفى حشيش إلى غرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات القاهرة بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة.

الفنان المصري أشرف زكي قال إن الفنان مصطفى حشيش يتواجد في العناية المركزة منذ 15 يوما، ولم تكن النقابة على علم بذلك، وطالب كل محبيه بالدعاء له.

أشرف زكي لم يكشف المزيد عن الحالة الصحية للفنان مصطفى حشيش، بينما ذكر أن حالته صعبة.

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الفنان مصطفى حشيش كان آخر أعماله الفنية مسلسل «لآخر نفس»، مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز، والذي يتم عرضه في رمضان لهذا العام.

مصطفى حشيش فنان مصري من مواليد عام 1953، له عدة مساهمات فنية وخاصة في مجال الدراما، حيث شارك في مسلسل «حديث الصباح والمساء»، ولفت إليه الأنظار بموهبته.

الفنان المصري شارك بعد ذلك في عدة أعمال ومنها «أوبرا عايدة»، كما قدم دور الرجل الصعيدي وشارك في أعمال: «أوراق مصرية، أميرة في عابدين، الإمام المراغي، عمارة يعقوبيان، أفراح إبليس، الجماعة»، وغيرها.