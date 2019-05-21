ميرنا وليد - بيروت - موجز الفن: هجوم عنيف على أحمد السعدني بعد سخريته من زميلته وإسعاد يونس تطمئن الجمهور على صحة سهير البابلي موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية والعالمية خاص الفن- قبل العلاج في ألمانيا إليسا تزور مستشفى في بيروت لهذا السبب سلاف فواخرجي تتعرض لإصابة خلال تصوير "خط ساخن".. بالصور إسعاد يونس تطمئن الجمهور على صحة سهير البابلي- بالفيديو خاص الفن- الوليد الحلاني يطل قريبا بلوك جديد كلياً لطيفة تبدي رأيها ببطلة "خمسة ونص" وهذا ما قالته أحمد السعدني يتعرض لهجوم بعد سخريته من زميلته في "زي الشمس"- بالصورة المزيد المزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر موجز "الفن": هجوم عنيف على أحمد السعدني بعد سخريته من زميلته.. وإسعاد يونس تطمئن الجمهور على صحة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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