بالصور. توافد ضخم في كان لحضور عرض" Once Upon"

شهد العرض الصحفى لفيلم Once Upon a Time in Hollywood والذى يعرض ضمن مسابقة مهرجان كان السينمائى العريق إقبالا كبيرا.

وزجه المخرج الكبير كوينتين ترانتينو رسالة للصحفيين من

حضور مهرجان كان السينمائى فى دورته ال72، طالبهم فيها بعدم الكتابة عن أحداثه بشكل مفصل، وبعدم الافصاح عن تفاصيلفيلمه الجديد والذى يتم طرحه خلال الأيام المقبلة فى دور العرض العالمية.

والفيلم يشارك ببطولته نخبة من ألمع نجوم ونجمات هوليوود على رأسهم النجم الحائز على جائزة الأوسكار، ليوناردو دي كابريو، وبراد بيت، ومارجو روبي، وآل باتشينو.



