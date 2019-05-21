شهد العرض الصحفى لفيلم Once Upon a Time in Hollywood والذى يعرض ضمن مسابقة مهرجان كان السينمائى العريق إقبالا كبيرا.
وزجه المخرج الكبير كوينتين ترانتينو رسالة للصحفيين منحضور مهرجان كان السينمائى فى دورته ال72، طالبهم فيها بعدم الكتابة عن أحداثه بشكل مفصل، وبعدم الافصاح عن تفاصيل
والفيلم يشارك ببطولته نخبة من ألمع نجوم ونجمات هوليوود على رأسهم النجم الحائز على جائزة الأوسكار، ليوناردو دي كابريو، وبراد بيت، ومارجو روبي، وآل باتشينو.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور. توافد ضخم في كان لحضور عرض" Once Upon" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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