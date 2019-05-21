وفاة أول مذيعة أخبار على “بي بي سي” عن عمر 93 عامًا

متابعة بتجـــــــــــرد: توفيت نان وينتون، أول امرأة تقرأ الأخبار على “بي بي سي” عن عمر يناهز 93 عامًا، في المستشفى بعد أن سقطت في منزلها، بحسب ما أفادت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وكانت “نان” قد عملت في قراءة عناوين الصحف منذ عام 1960، وسط اعتراضات هائلة، حيث اعتبر عملها غير لائقًا من بعض المشاهدين، وأنها وظيفة غير مقبولة لامرأة.

وتخصصت “وينتون” في قراءة الأخبار في الساعة 6 مساءً من كل يوم، كما كانت مهمتها قراءة الأخبار الأسبوعية مساء الأحد، وفي حديث سابق لها مع “ديلي ميل” قالت: “إنها عانت وواجهت تحيزًا وتمييزًا كبيرًا خلال فترة وجودها في وظيفتها”.

وأضافت: “كان هناك أوقات عندما أقوم بالإعلان كنت أرغب في الصراخ بصوت عالِ في الجميع”.

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من جهته، أشاد مدير الأخبار والشؤون الجارية في “بي بي سي” اليوم بـ”وينتون” قائلاً: “نرسل تعازينا لعائلة نان وأصدقائها”، مضيفًا: “في الوقت الذي يكون لدينا عدد كبير من النساء اللواتي يعرضن ويبلغن أخبار بي بي سي، يجب علينا أن ننظر إلى الوراء ونشيد بالزلزال الذي أحدثته نان كأول مذيعة للأخبار”.

وتم نقل المذيعة التي كان اسمها الكامل نانسي وينتون، إلى المستشفى في 8 مايو بعد سقوطها في منزلها في بريدبورت، دورست، وفتح تحقيقًا في وفاتها قبل أن يتم إغلاقه بعد التأكد أنه كان حادثًا.