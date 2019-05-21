متابعة بتجــــــــــرد: في رسالةٍ مؤثرة نشرها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إستذكر الفنان الكويتي بشار الشطي والده في الذكرى الأربعين على رحيله.
وفي التفاصيل، فقد كتب بشار الشطي عبر حسابه الخاص بتطبيق الصور إنستغرام: “بالأمس مضى على رحيلك أربعون يوما يا أبي ولازلت لا أتقبل الفراق والرحيل ولا كففت عن البكاء.. أربعون يوما يا أبي و طيفك يمثل أمامي كل صباح ومساء.. أربعون يوما وانت في القلب و الذاكرة والوجدان و المهجة”.
وتابع بشار الشطي “لا انسى حديثك ولا وصاياك ولو عاد الزمان بنا لقضيت العمر خادما تحت قديمك.. ولكنه ديدن الأيام تقصي وتفرق و لا تجمع و تقرب.. و إن الموت الذي أخذك بغتة لو علم بما لك في القلوب ما أخذك.. والأقدار التي فرقتنا بالأمس عسى أن تجمعنا غدا في الجنة.. رحمك الله يا أطيب الناس وأوفاهم”.
كانت هذه تفاصيل خبر الموت يُفجع الفنان الكويتي بشار الشطي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.