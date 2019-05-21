الموت يُفجع الفنان الكويتي بشار الشطي

متابعة بتجــــــــــرد: في رسالةٍ مؤثرة نشرها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إستذكر الفنان الكويتي بشار الشطي والده في الذكرى الأربعين على رحيله.

وفي التفاصيل، فقد كتب بشار الشطي عبر حسابه الخاص بتطبيق الصور إنستغرام: “بالأمس مضى على رحيلك أربعون يوما يا أبي ولازلت لا أتقبل الفراق والرحيل ولا كففت عن البكاء.. أربعون يوما يا أبي و طيفك يمثل أمامي كل صباح ومساء.. أربعون يوما وانت في القلب و الذاكرة والوجدان و المهجة”.

وتابع بشار الشطي “لا انسى حديثك ولا وصاياك ولو عاد الزمان بنا لقضيت العمر خادما تحت قديمك.. ولكنه ديدن الأيام تقصي وتفرق و لا تجمع و تقرب.. و إن الموت الذي أخذك بغتة لو علم بما لك في القلوب ما أخذك.. والأقدار التي فرقتنا بالأمس عسى أن تجمعنا غدا في الجنة.. رحمك الله يا أطيب الناس وأوفاهم”.