بلقيس: رقص الفنانة الخليجية على المسرح غير مقبول.. وزوجي ناصحي ومرشدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي، إن رقص الفنانة الخليجية على المسرح غير مقبول نوعًا ما، موضحة ان التمايل البسيط مع الموسيقى ليس خطأ لكن الإسفاف الزائد غير مقبول.

وأضافت "بلقيس"، في مقابلة تلفزيونية أن زوجها سلطان لا يتدخل في عملها لكنه ناصحها ومرشدها، وحبيبها، وتثق في رأيه، وهناك فرق بين تدخله في عملها وطلبها رأيه من باب استشارته بحسب قولها.

وأوضحت أنها من الفنانات المشهورات في الخليج، وتطمح لأن تكون مشهورة أكثر في الفترة المقبلة، موضحًة أنها ترى نفسها تعبت ووصلت لمرحلة ممتازة، وتترك تصنيفها كواحدة من أهم نجمات الخليج للجمهور والنقاد والميديا.

وردًا على انتقاد البعض حول انشغالها بإحياء حفلات الزفاف والبعد عن فنها قالت، إنه ليس معهم حق؛ لأن آخر حفل غنائي لها كان في الكويت وكان ناجحًا.

وأشارت إلى أنها تتمتع بشخصية عنيدة، وهذا ما أرهق والديها معها، موضحًة أنها تعتمد الكثير من اللهجات وليس لهجة واحدة؛ لأنها عربية بالمقام الأول.

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وأوضحت أن أعمالها الفنية وكليباتها دائمًا تحمل رسالة، وهدفها أنها توحد ولا تفرق.

وأكدت بلقيس أنها لم تندم على أي تصريحات أطلقتها؛ لأن تصريحاتها مدروسة ومن الصعب أن تظهر في لقاء وتطلق كلام "أهبل"، وفق تعبيرها-، ضاحكًة: "ما أقصد أحد أعوذ بالله".

واستطردت أنها لم تعتمد اسمًا فنيًا لها كنوع من الشهرة، قائلة: "لا أحب لأنني أخذت من اسمي نصيب وفخامة اسم بلقيس تكفي"، موضحًة أن أغلب المشاهير على السوشال ميديا دون موهبة حقيقية، معتقدًة أن الجمهور يوافقها على ذلك.

وعن ما تواجهه المرأة من صعوبات في المجتمع؛ أشارت إلى أن الصعوبات قلّت كثيرًا، ولكن المرأة أحيانًا تكون عدوة نفسها.

واختارت المطربة السورية أصالة، لمرافقتها في رحلة سفر إجازة، لافتة إلى أنها كانت تتمنى أن تكون أغنية "كيف أسيبك"، لعبدالمجيد عبدالله من نصيبها.