فن ومشاهير

جيب نيسان يظهر في مسلسل “العاصوف” ويثير ردود فعل واسعة

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ظهر في الحلقة ال 13 من مسلسل العاصوف خطأ لافت للجمهور لم ينتبه إليه القائمين على العمل ولاقى هذا الخطأ ردود فعل واسعة من متابعين المسلسل حيث أن المسلسل تدور أحداثه في فترة السبعينيات من القرن الماضي لكن في أحداث الحلقة 13 ظهرت سيارة جيب حديثة صنعت عام 2018  وأثار هذا المقطع سخرية رواد مواقع التواصل الإجتماعي حيث أن المسلسل يسلط الضوء على أحداث المملكة خلال القرن الماضي.

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