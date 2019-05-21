ممثل شخصية جهيمان في العاصوف يتحدث عن دوره

أوضح الفنان السعودي الذي أدى دور جيهمان في مسلسل “العاصوف” يعقوب الفرحان، أنه علم باختياره لأداء هذا الدور الهام، عبر اتصال من عبدالرحمن الزايد الذي استدعاه لمنزله، وأبلغه بإسناد الدور له، وأنه وافق على الفور.

وأضاف الفرحان، وفقاً لـ”العربية”، أن الوقت قد حان ليتعرف المجتمع على قصة الهجوم على الحرم وأسبابها ونتائجها على مجتمعنا، فحادثة اقتحام الحرم عام 1979م تخص كل السعوديين، مبينا أنه قبل التحدي من منطلق أن الحادثة ليست مرتبطة بالمنفذين إنما بأفكارهم.

وحول شخصية جهيمان الحقيقية، قال الفرحان إن جهيمان فى تقديره شخصية نرجسية، يستطيع جذب العديدين حوله خاصة البسطاء وصغار السن، وأنه حاول التعرف على شخصية جهيمان من عدة مصادر كي يتمكن من تجسيد الشخصية.

وكانت حلقة الأمس من مسلسل “العاصوف” سلطت الأضواء على قضية مهمة حدث قبل 40 عاماً، لم تشغل اهتمام المجتمع السعودي وحده بل نالت اهتمام المسلمين في جميع أنحاء العالم، وهي حَادثة الاقتحام الحرم، وتضمنت مشاهد تمثيلية ظهر فيها المقتحمون مندسون وسط المصلين، وهم يحملون الأسلحة في توابيت مخصصة لنقل الموتى.

وظهر الممثل يعقوب فرحان في دور جهيمان ورفاقه وهم يفاجئون المصلين برفع السلاح فور انتهاء الصلاة في صحن الحرم، ثم إغلاق الأبواب واحتجاز المصلين، معلنين أن المهدي المنتظر معهم، فيما تصادف وجود خالد الذي يؤدي العمرة بين المصلين، والذي جسد دوره الفنان ناصر القصبي.