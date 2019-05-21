غدًا .. الفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح تشارك في برنامج"هلّ هلالك"

يشارك المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، غدًا الأربعاء، ببرنامج موسيقي ضمن فعاليات برنامج"هلّ هلالك"بساحة مركز الهناجر للفنون في دار الأوبرا المصرية، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً.
ومن المقرر أن تقدم الفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية مجموعة من روائع زمن الفن الجميل منها:"نبينا هادينا، ياحبيبتى يامصر"غناء المطربة نهلة خليل، وأيضًا "قابلت كتير، القلب يعشق"
يذكر أن تلك الفعالية برعاية وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي الأستاذ خالد جلال.
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