غدًا .. الفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح تشارك في برنامج"هلّ هلالك"

يشارك المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، غدًا الأربعاء، ببرنامج موسيقي ضمن فعاليات برنامج"هلّ هلالك"بساحة مركز الهناجر للفنون في دار الأوبرا المصرية، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ومن المقرر أن تقدم الفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية مجموعة من روائع زمن الفن الجميل منها:"نبينا هادينا، ياحبيبتى يامصر"غناء المطربة نهلة خليل، وأيضًا "قابلت كتير، القلب يعشق"

غناء المطربة حنان الخولي، وأخيرًا أغاني "رمضان جانا، هلت ليالي حلوة وهنية، شفت حبيبي، عدوية" غناء المطرب ياسر سليمان.

يذكر أن تلك الفعالية برعاية وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي الأستاذ خالد جلال.