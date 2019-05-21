الليلة.. سهرة رمضانية تحييها دينا الوديدي بالأوبرا

تستقبل دار الأوبرا المصرية، الليلة، المطربة دينا الوديدي، لتقديم أمسية غنائية متميزة ضمن برنامجها الرمضاني، على خشبة المسرح المكشوف، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء.
من المقرر أن تقدم دينا خلال الحفل مزيجًا مختلفًا من الغناء
يذكر أن دينا الوديدي عملت مع فرقة الورشة منذ عام 2007 كمغنية
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