فن ومشاهير

الليلة.. سهرة رمضانية تحييها دينا الوديدي بالأوبرا

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تستقبل دار الأوبرا المصرية، الليلة، المطربة دينا الوديدي، لتقديم أمسية غنائية متميزة ضمن برنامجها الرمضاني، على خشبة المسرح المكشوف، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء.
من المقرر أن تقدم دينا خلال الحفل مزيجًا مختلفًا من الغناء

يجمع بين الفنون التقليدية، مثل السيرة الهلالية، والغناء الشعبي القديم مع الموسيقى الحديثة التي اشتهرت بتقديمها. 
يذكر أن دينا الوديدي عملت مع فرقة الورشة منذ عام 2007 كمغنية
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وممثلة، فعززت تجربتها في الغناء الشعبي والفلكلور المغني، وشاركت مع الورشة في تقديم أكثر من 28 عرضًا في أماكن متعددة داخل مصر، في الوطن العربي وفي بعض الدول الأوروبية، وتدربت على يد ماجد سليمان، وهو الذي ساعدها في اكتشاف صوتها وقدراتها، وكيفية استعماله والغناء بشكل محترف.
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