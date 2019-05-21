شكرا لقرائتكم خبر عن نيرمين الفقى عن تعرضها لحادث سير: إشاعة من ناس مريضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت الفنانة نيرمين الفقى، شائعة تعرضها لحادث سير التى تم تداولها الساعات الماضية، وقالت نيرمين: حسبي الله ونعم الوكيل في الناس المريضة إشاعة سخيفة من ناس مريضة، أحب اطمن كل من سمع عن إشاعة إنى عملت حادثة أن ده كلام إشاعات من ناس مريضة".

وتابعت، "بشكر جدا صديقتى رانيا ياسين على اهتمامها، ويارب بحق الايام المفترجة ابعد عنا ولاد الحرام و استرها معانا دنيا وآخره وفى النهاية أرجو اما حد يسمع إشاعة ميشيرهاش إلا أما يتأكد".



نيرمين الفقى

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وكانت الفنانة رانيا محمود ياسين، قد نفت شائعة تعرض الفنانة نيرمين الفقى لحادث، قائلة: " مفيش الكلام ده نيرمين كويسه الحمد الله و بخير ".