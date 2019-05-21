أحمد السعدني يسخر من ممثلة شابة ويعتذر بسبب انتقادات الجمهور.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض الفنان المصري أحمد السعدني، لانتقادات حادة من قبل متابعيه بسبب سخريته من الممثلة الشابة ملك حسن، والتي تؤدي دور كارما، في مسلسل «زي الشمس»، والذي يشارك به في السباق الرمضاني الحالي.

أحمد السعدني، نشر صورة لملك عبر صفحته الشخصية بموقع «تويتر»، قال فيها: «احتمال وارد شكل أمك لا ماتت ولا غيره وشكلها مستخبيه في شعرك»، وذلك في إشارة إلى الشكل الذي تظهر به ملك منذ بداية المسلسل، الشعر الكيرلي الكثيف.

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وتسببت التغريدة في تلقي أحمد السعدني، العديد من انتقادات جمهوره الذي اتهمه بالسخرية من الممثلة الشابة، الأمر الذي دعاه لحذف التغريدة والاعتذار من جمهوره.

وقال أحمد السعدني، في اعتذاره لمتابعيه: «كنت بهزر بهزر بهزر يا جماعه أنتوا أوڤر ليه كده أديني شيلتها».

مسلسل «زي الشمس»، بطوله دينا الشربيني وأحمد السعدني وريهام عبدالغفور وسوسن بدر وأحمد داود وأحمد مالك وجمال سليمان وعمر السعيد ومريم الخشت وليلى عز العرب، من إخراج سامح عبد العزيز وتأليف مريم نعوم، ويعرض حصرياً عبر قناة MBC مصر.