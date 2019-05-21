أول ظهور لسهير البابلي بعد أزمتها الصحية الأخيرة.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

تعرضت الفنانة المصرية الكبيرة سهير البابلي لأزمة صحية شديدة دخلت على إثرها العناية المركزة بأحد المستشفيات الكبرى، إلا أنها خرجت مؤخرا من المستشفى بعد استقرار حالتها الصحية.

الفنانة إسعاد يونس حرصت على زيارة سهير البابلي في منزلها بعد خروجها من المستشفى، ونشرت مقطع فيديو من الزيارة، ظهرت خلاله سهير بحالة صحية جيدة.

سهير طمأنت جمهورها على حالتها الصحية، وكشفت عن تجهيزها مفاجأة مع إسعاد بقولها: “أنا كويسة جدا، وان شاء الله هنشتغل أنا وإسعاد، وكل سنة وكلنا طيبين ومع بعض ان شاء الله”.

إسعاد أكدت على كلام سهير، بقولها: “هي زي الفل يا جماعة، وأنا هنا بالنيابة عنكم كلكم وبجد والله هنشتغل ان شاء الله بعد العيد بس هي تتخن وأنا أخس”.

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يٌذكر أن المخرج عمر زهران نشر صور لسهير البابلي وهي داخل المستشفى، وظهرت عليها علامات التقدم في السن، مما جعل البعض يتساءل حول طبيعة مرضها.

وأكدت نيفين الناقوري، ابنة سهير، أن والدتها بصحة جيدة وأنها في المنزل، وليست مصابة بأي أمراض خطيرة كما أشاع البعض.

وكشفت أن والدتها منذ أيام تعرضت لبعض الإجهاد، فتم نقلها إلى المستشفى، وتم عمل اللازم لها، وخرجت في اليوم الثاني، لافتة إلى أنها أصبحت بصحة جيدة وتلقي النكات عليهم بالمنزل.