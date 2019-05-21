حلا شيحة تعلق على انتقاد أدائها مع محمد رمضان

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرضت الفنانة المصرية حلا شيحة لهجوم حاد بسبب أدائها في المسلسل الرمضاني الجديد “زلزال”، والذي وصفه منتقديها بالضعيف، وطالبوها بدراسة التمثيل مجددا.

الفنانة المصرية خرجت عن صمتها لترد على هذه الانتقادات، حيث أكدت أن المسلسل كان بمثابة بداية جديدة لعودتها إلى الفن مرة أخرى بعد فترة من الغياب.

وأضافت أن ما تراه على مواقع التواصل الاجتماعي يوميًا من انتقادات أو ردود فعل جيدة على أدائها يجعلها تعتقد أنها تتطور في الأداء على نحو كبير.

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وعن الانتقادات، قالت حلا: “إنها وجهات نظر وكل إنسان يرى الأمور من وجهته هو، وإن كان البعض يراني بحاجة إلى دراسة التمثيل مرة أخرى فهناك آخرون يعجبهم أدائي”.

يذكر أن حلا شيحة تشارك في الموسم الرمضاني الحالي بمسلسل “زلزال”، وهو العمل الأول لها بعد خلعها الحجاب وعودتها للفن بعد 12 عاما من الاعتزال.

ومسلسل “زلزال” من بطولة محمد رمضان، وحلا شيحة، وماجد المصري، ومنى عبد الغني، وهنادي مهنى، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر.