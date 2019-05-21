- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تعرضت الفنانة المصرية حلا شيحة لهجوم حاد بسبب أدائها في المسلسل الرمضاني الجديد “زلزال”، والذي وصفه منتقديها بالضعيف، وطالبوها بدراسة التمثيل مجددا.
الفنانة المصرية خرجت عن صمتها لترد على هذه الانتقادات، حيث أكدت أن المسلسل كان بمثابة بداية جديدة لعودتها إلى الفن مرة أخرى بعد فترة من الغياب.
وأضافت أن ما تراه على مواقع التواصل الاجتماعي يوميًا من انتقادات أو ردود فعل جيدة على أدائها يجعلها تعتقد أنها تتطور في الأداء على نحو كبير.
وعن الانتقادات، قالت حلا: “إنها وجهات نظر وكل إنسان يرى الأمور من وجهته هو، وإن كان البعض يراني بحاجة إلى دراسة التمثيل مرة أخرى فهناك آخرون يعجبهم أدائي”.
يذكر أن حلا شيحة تشارك في الموسم الرمضاني الحالي بمسلسل “زلزال”، وهو العمل الأول لها بعد خلعها الحجاب وعودتها للفن بعد 12 عاما من الاعتزال.
ومسلسل “زلزال” من بطولة محمد رمضان، وحلا شيحة، وماجد المصري، ومنى عبد الغني، وهنادي مهنى، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر.
كانت هذه تفاصيل خبر حلا شيحة تعلق على انتقاد أدائها مع محمد رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.