غدير السبتي تفتح النار على المهرجانات الكويتية: لا يوجد معايير!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فتحت الفنانة الكويتية غدير السبتي النار على المهرجانات الكويتية، موضحة أن المحسوبية والشللية هي التي تحكمها فضلاً عن أن أغلبها يتم إقامته من أجل المجاملات.

وقالت في تصريحات تلفزيونية: "مع احترامي للأشخاص اللي مسويينها .. المهرجانات أي كلام.. وأنا غدير بقولها علنًا قدام كل الناس، المهرجانات اللي قاعدة تصير في الكويت خرابيط.. هادا صديق هادا.. وهادا يدق يقول لصديقه شنو تبي تبي ممثل أول ولا مذيع أول ولا شنو أعطيك حبيبي".

وتابعت: "هذه المهرجانات يا إما يبي يسوي غبقة ما يعزم الناس ببيته.. يا بيشوف ربعه سوى مهرجان عطاهم درع و3 دنانير.. واللي يزعلني إن الناس تحط الدرع واشكر المهرجان وكلي ثقة.. عفوًا مهرجان إيش اللي ما فيه معايير تحكمه".

وأعربت السبتي عن استيائها الشديد من تدخل الرقابة وحذفها للكثير من المشاهد المؤثرة، معلقة: "إحنا متقيدين حتى الكتاب ما تقدر تكتب أي شيء".

وكانت الفنانة الكويتية غدير السبتي، ظهرت في مقطع فيديو تتحدّث فيه عن مشاعرها تجاه الوسط الفني عقب وفاة شقيقها عبدالله قبل أيام بعد صراع مع المرض.

Advertisements

وبدت السبتي متأثرة بفقدان أخيها، وملأت الدموع عينيها، وقالت إن هذا هو أول فيديو لها على حسابها بسناب شات منذ وفاة عبدالله.

وأوضحت أن الناس معادن تظهر في أوقات الشدّة والفرح، وأن الوسط الفني لم يُقصّر منه أحد في وقت شدّتها، ومهما تفعل لن توفيهم حقهم سواء ممثلين أو مخرجين أو منتجين، مشيرةً إلى أن الكل وقف معها.