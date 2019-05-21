بالصور.. دنيا بطمة بصحبة ابنتها "غزل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، مجموعة صور لها تجمعها بابنتها "غزل". وظهرت "دنيا" في الصور بدون مكياج، وارتدت وابنتها نفس "استايل" ولون العباءة، وعلقت: "غزالة بألوان صيفية". يذكر أن آخر أعمال المطربة المغربية أغنية "الزمن بيدور"، والتي غنتها باللهجة المصرية، من كلمات هيثم شعبان، وألحان هيثم الزيات، وتوزيع أسامة سامي.

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