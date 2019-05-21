أحمد السقا: أترك للجمهور تقييم مسلسل "ولد الغلابة"

عبر الفنان أحمد السقا عن رضاه التام بردود الفعل التي تلقها على مسلسل (ولد الغلابة) المعروض خلال شهر رمضان، مشيرا إلى أنه يترك للجمهور تقييم المسلسل.
وقال السقا - في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء - "ليس عيبا أن يرى كل فنان نفسه رقم واحد لكنه يترك التقييم للجمهور"، مشيرا إلى أنه لا يمكنه تقييم نفسه أبدا.
ونجح مسلسل (ولد الغلابة) على مدار ما يقرب من أسبوع كامل في أن يتصدر قمة الترند على السوشيال ميديا، خاصة الحلقة التي شهدت جريمة قتل بشعة يرتكبها أحمد السقا بمشاركة مي عمر، التي حققت نسبة مشاهدة كبيرة.
تدور أحداث المسلسل حول رجل صعيدي يُدعى عيسى يعاني من الفقر، يضطر للعمل في
ويشارك في بطولة (ولد الغلابة) محمد ممدوح، وإنجي المقدم، وهبة مجدي، وإدوارد، وكريم عفيفي، وهادي الجيار، وصفاء الطوخي، تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامي.
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