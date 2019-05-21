كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفاء عامر لجمهورها من الإمارات: لسه الشر جاي في "حكايتي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الفنانة وفاء عامر، إنها ممثلة تلعب كل الأدوار، وأنها اختارت دور شرير هذا العام في مسلسل "حكايتي"، متابعة أنها سعيدة بردود الأفعال حيث تقرأ التعليقات على السوشيال ميديا "حرام اللي بتعمليه ده"، مضيفة "ولسه هعمل أكتر".

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وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كأس إينرجي للدراما" مع محمد طارق أضا على راديو "إينرجي" أنها تشكر شركة "سينرجي" التي صممت أن تشارك في المسلسل بدور مختلف "وياسمين صبري لو قعدت اتكلم عنها سنين مش هتكمل، وبحب أحمد صلاح حسني وبشكر المخرج أحمد سمير فرج على اهتمامه بيا والمؤلف محمد عبدالمعطي، وبشكر نهال عنبر وإسلام جمال وأستاذ جمال عبدالناصر وأستاذ أحمد بدير أستاذنا كلنا".

وشددت على أن الفنانين المصريين سفراء لمصر، وأنها موجودة الآن في الإمارات برفقة الفنانة رجاء الجداوي، وسط احتفاء كبير جدا من أهل الإمارات.