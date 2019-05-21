نجمات العالم بإطلالات من توقيع مصممين عرب في كان السينمائي 2019

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يعد مهرجان كان السينمائي أحد أهم المهرجانات السينمائية في العالم وأكثرها إثارة للاهتمام، وأصبح المصممون العرب الخيار الأول لأشهر النجمات.

إليك بعض الإطلالات الجذابة من توقيع أشهر المصممين العرب والتي لفتت أنظارنا خلال مهرجان كان السينمائي.

تألقت الفاشينيستا الفلسطينية علا فرحات بإطلالة جميلة من توقيع المصمم رامي العلي، وكان عبارة عن فستان من الدانتيل بتنورة ضخمة من التول.

أما العارضة البرتغالية سارا سامبايو، فاختارت بدلة بنطلون لامعة من توقيع المصمم راني كادي، نسقتها مع مجوهرات مطابقة وكاب مطابق.

أما مقدمة البرامج ريّا أبي راشد، فارتدت فستانًا بقصة العمود بلون الكورال المزين بالخرز و الكشاكش من توقيع رامي العلي.

أما مدونة الموضة الشابة رانيا فواز فظهرت بفستان الطبقات بلون أصفر الباستيل من توقيع زينا زكي.

وتجيد المصممة المصرية مرمر حليم تقديم فساتين تعكس بريق السجادة الحمراء الكلاسيكي، ولهذا السبب اختارت رايا أبي راشد في إطلالتها الثانية فستانًا أسود بتنورة بقصة الـ A وبأكتاف منسدلة.

يشتهر جورج حبيقة باللون الأسود، وكان الخيار المفضل لدى المغنية ماديسون بير، التي اختارت فستانًا أسود اللون ضخمًا مغطى بالريش، أتى من دون حمالات وبتنورة واسعة منسدلة.

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وبدت إيزابيل غولارت أنيقة وجذابة وهي ترتدي بدلة بنطلون شفاف ولامعة من توقيع زهير مراد في العرض الأول لفيلم Rocketman.

ومن جهة أخرى، تألقت النجمة المخضرمة هيلين ميرين بفستان هوت كوتور باللون الوردي الشاحب من إيلي صعب، تتخلله تطريزات ذهبية.

أما مدونة الموضة والجمال فرحانة بودي، فلفتت الأنظار على السجادة الحمراء بتصميم بلون الكوبالت من أتولييه زوهرا، تميز بجزء علوي مغطى بالترتر وتنورة ضخمة.

وحضرت الممثلة التونسية درة زروق أيضًا حفل شوبارد ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي مرتدية فستانًا متعدد الطيات بأطراف غير متماثلة، من توقيع المصمم اللبناني جان لويس صباجي.

واختارت النجمة آمبر هيرد فستانًا باللون البرغندي من إيلي صعب، أتى بفتحة أمامية عالية وبكتف واحدة، ونسقته مع زوج من البوت مطابق من المصمم نفسه.

وارتدت عارضة الأزياء البرازيلية إيزابيلي فونتانا فستانًا لامعًا بظلال مموهة وبذيل طويل، من توقيع المصمم الكويتي علي يونس.

ولا يمكننا أن نغض النظر عن بريانكا شوبرا جوناس التي خطفت الأنظار بتصميم عرائسي جميل من جورج حبيقة.