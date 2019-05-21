شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام عن أحمد زتون مدير تصوير "هوجان": كل مشهد بنخرج بكدمات وجروح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد النجم محمد إمام، بمدير التصوير أحمد زتون الذى بذل مجهودا كبيرا فى مسلسل "هوجان" وخاصة مشاهد الأكشن.

وكتب "إمام"، على الصورة الذى نشرها عبر حسابه على " إنستجرام"، وتجمعه بمدير التصوير أحمد زتون، قائلا: "مع أخويا ومن أشطر مديرين التصوير فى مصر، عامل أحلى صورة في رمضان، فرق معايا جداً في مشاهد الأكشن لدرجة إنه نط ورايا بالكاميرا من سطوح بيت لعربية نقل ماشية في الشارع".

وتابع، "تقريباً كل مشهد كنا بنخرج بكدمات وجروح ده غير إن معاه طقم تصوير من أكتر الناس المحترفة والمحترمة في الشغلانة فرحان إني اتعرفت عليكم واشتغلت معاكم كلكم".

ومسلسل "هوجان" يعرض الساعة 10.30 على قناة الحياة بشكل حصرى، وحقق انتشارا واسعا، كما نال استحسان الكثيرين وأصبح التريند الأول فى مصر والوطن العربى بعد عرض الحلقات الأولى، ويشارك في بطولته بجانب محمد إمام، وكل من، كريم محمود عبد العزيز، وعبير صبري، وصلاح عبد الله، ورياض الخولي، وأوس أوس، وميرنا نور الدين، وعارفة عبد الرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

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