كتب امير فتحي في الثلاثاء 21 مايو 2019 11:58 صباحاً - أظهر مقطع فيديو لحظة مداهمة الدوريات الأمنية ووزارة الصحة لمجمع عيادات أسنان وتجميل شرق مدينة الرياض، يضم مخالفات متعددة، من بينها عدم وجود أطباء، وتشغيل عاملات منزليات في مهنة ممرضات بقسم الجلدية.
ونشر الإعلامي فيصل العبدالكريم الفيديو على حسابه في تويتر، وكشف عن وجود بابين سريين داخل المجمع؛ حيث يُدخل أحدهما إلى سكن العاملات المنزليات اللاتي يعملن في الليزر والتقشير والعمليات الجلدية، بينما يوجد خلف الباب الآخر معمل للأسنان غير مرخص، ويعملون فيه أشخاص ليس لديهم ترخيص.
كانت هذه تفاصيل خبر عاملات منزليات يعملن كممرضات وأبواب سرية للهروب.. شاهدوا لحظة مداهمة مجمع عيادات أسنان وتجميل بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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