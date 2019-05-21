ياسمين صبري تقلب صفحة “حكايتي”: لقد عدت إلى الحياة

متابعة بتجـــــــــرد: أعلنت النجمة المصرية ياسمين صبري عن انتهائها من تصوير مشاهد مسلسل “حكايتي” الذي تخوض به سباق دراما رمضان لهذا العام. ونشرت ياسمين عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي صورة لقالب حلوى طبعت عليه صورة بوستر المسلسل وكتبت بتعليقها عليها: “لقد عدت إلى الحياة”. تجسد ياسمين صبري في العمل شخصية فتاة تتعرض لصدمة عصبية في طفولتها بسبب وفاة والدها أمام عينيها، فتدخل في خلافات مع عائلة والدتها. الجدير ذكره أن مسلسل “حكايتي” يشارك في بطولته إلى جانب ياسمين صبري كل من وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد بدير، ادوارد أحمد صلاح حسني وهو من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج أحمد سمير فرج.

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