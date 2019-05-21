وفاة النمساوي نيكي لاودا أسطورة فورمولا 1 عن عمر الـ70 عاما

متابعة بتجــــــــــرد: أعلنت تقارير إعلامية نمساوية وفاة نيكي لاودا بطل العالم ثلاث مرات في بطولة فورمولا 1 للسيارات عن عن عمر الـ70 عاما يوم الاثنين بعد أشهر من خضوعه لزراعة رئة.

ونشر الإعلام النمساوي بيانا لأسرة نيكي لاودا عن وفاة لاودا الذي دخل المستشفى في كانون الثاني الماضي لحوالي عشرة أيام بسبب معاناته من نزلة برد.

وقال البيان “ببالغ الأسى نعلن أن حبيبنا نيكي توفي بجانب أسرته يوم الاثنين 20 ايار، إنجازاته الرائعة كرياضي ورائد بالمجال لا تزال لا تنسى حماسه الذي لا يكل وأسلوبه المباشر وشجاعته ستبقى نموذجا يحتذى لنا جميعا، لقد كان زوجا وجدا محبا … وسوف نفتقده”.

وفاز نيكي لاودا ببطولة العالم في 1975 و1977 و1984 مع فريقي مرسيدس وفيراري. وتعرض نيكي لاودا لحادث كاد أن يودي بحياته في 1976 عندما كان يخوض سباقا في نوربورجرينغ في ألمانيا لكن رغم التعرض لحروق خطيرة فإنه عاد إلى فيراري وارتدى خوذة معدلة وأحرز لقبه الثاني في فورمولا 1.

وتنافس نيكي لاودا بشكل مثير مع السائق البريطاني جيمس هانت بطل العالم 1976 مع مكلارين وتم استعراض ذلك في فيلم “راش” عام 2013.

وبعد عامين أقل نجاحا في فريق برابهام ثم توقف استمر عامين، عاد نيكي لاودا إلى فورمولا 1 لأربعة مواسم إضافية مع مكلارين وفاز ببطولة العالم 1984 وبفارق نصف نقطة عن زميله آلان بروست.

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وبعد أن حصل على فترة راحة عقب تمثيل برابهام أسس نيكي لاودا شركة طيران وعاد إلى ممارسة هذا العمل بتفرغ كامل بعد اعتزال السباقات.وعلى مدار ثمانينات وتسعينات القرن الماضي تطورت شركة “لاودا إير” وأصبحت شركة طيران دولية تسافر أنحاء العالم قبل دمجها مع الخطوط الجوية النمساوية في 2012.

وعاد نيكي لاودا أيضا لشغل مناصب إدارية في فورمولا 1 حيث كانت البداية مع فيراري في تسعينات القرن الماضي ثم مع مرسيدس حيث كان يعمل هناك كرئيس غير تنفيذي في 2012.

وتلقى لاودا إشادة بسبب المساعدة في ضم البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم خمس مرات في فورمولا 1 إلى فريق مكلارين.

وتسببت وفاة نيكي لاودا في صدمة لعالم فورمولا 1 قبل أيام من انطلاق سباق جائزة موناكو الكبرى الذي يعد أحد أهم سباقات الموسم.

وقال مكلارين “كلنا في مكلارين نشعر ببالغ الأسى لمعرفة أن صديقنا وزميلنا وبطل العالم في فورمولا 1 عام 1984 نيكي لاودا قد توفي”.