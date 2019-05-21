أم التنانين غاضبة بسبب نهايتها في الحلقة الأخيرة من لعبة العروش

متابعة بتجـــــــــــرد: كشفت الممثلة البريطانية “إيميليا كلارك” نجمة لعبة العروش -Game of Thrones، بأنها استغرقت خمس ساعات لاستعادة رباطة جأشها بعد قراءة مشاهدها في الحلقة السادسة والأخيرة من الموسم الثامن والأخير من الدراما الأمريكية الأوسع انتشارًا.

وفي حديث لها بمجلة Entertainment Week قالت إيميليا 32 عاما: “غضبت بالتأكيد بعدما اكتشفت “قتلي” فقد أمضيت 8 مواسم كاملة في العرض، بكيت وخرجت من المنزل حافية ومشيت هكذا 5 ساعات قبل أن استعيد وعيي”.

جاءت نهاية العرض الكبير بالحلقة التي عرضت بعنوان “العرش الحديدي” مفجعة لمتابعيه من كل أنحاء العالم، وغضب الجميع من قتل “داينيرس” على يد “جون سنو” الذي طعنها أمام العرش الحديدي بعدما أحرقت مدينة كينغزلاندج بنيران تنينها “دروغون” الذي حمل جثتها وطار بعيدًا.

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وأما عن رد فعل “كيت هارينغتون” الذي لعب شخصية “جون سنو” قالت “إيميليا” إن “كيت” بكى أيضًا عند قراءة المشاهد الأخيرة.

وعلى الرغم من استيائها المبدئي، اعترفت الممثلة البريطانية بأن تطور الصدمة لم يكن مفاجئا، فقد جعلتها هذه النهاية تسترجع كل تعليمات كاتبي العرض “ديفيد بينيوف وبي.بي فايس” لتعرف بأنهما كانا يخططان لمقتلها في النهاية.

وعن سؤالها حول “كوب ستاربكس البلاستيكي” الذي ظهر كخطأ في إحدى حلقات الموسم الثامن، قالت إيميليا إن الأمر لا يتعلق بها أو بباقي الممثلين، قائلة: “نحن لا نشرب ستاربكس، لذلك أي شخص يتجول بكأس ستاربكس هو شخص ليس عضوًا في فريق التمثيل”.