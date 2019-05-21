إسعاد يونس تطمئن الجمهور على صحة سهير البابلي

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""الخليج 365"" من القاهرة: طمأنت الفنانة اسعاد يونس الجمهور على صحة الفنانة القديرة سهير البابلي التي نُقلَِت يوم أمس إلى غرفة العناية المركزة بإحدى المستشفيات لتلقي العلاج بعد اصابتها بارتفاعٍ شديد في ضغط الدم.

وأشارت "يونس" إلى أن "البابلي" خرجت من المستشفى بعد اطمئنان الأطباء على حالتها الصحية. علماً أنهم نصحوها بالراحة التامة خلال الأيام المقبلة وعدم الإنفعال والعصبية، بوقت تلقت فيها مئات الاتصالات الهاتفية للاطمئنان على صحتها.

وسجلت"يونس" مقطع الفيديو القصير خلال زيارتها لها في منزلها تتحدث فيه إلى الجمهور وتؤكد أنها بحالة صحية جيدة.



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