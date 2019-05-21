شكرا لقرائتكم خبر عن أسبوع تصوير يفصل "الواد سيد الشحات" عن آخر مشاهد المسلسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى النجوم أحمد فهمى وهنا الزاهد ومحمد عبد الرحمن "توتا" من تصوير 27 حلقة كاملة من حلقات مسلسل "الواد سيد الشحات" ويتبقى 3 حلقات فقط مقرر تصويرها على مدار الـ 7 أيام المقبلة ليتم الانتهاء من آخر مشاهد العمل الذى يتم عرضه بشكل حصرى على شاشة DMC.

وتدور أحداث حول شاب فقير يتزوج من فتاة غنية، ويتعجب الناس من هذا الزواج وخلال الأحداث يفاجأ الشاب بمن يطاردونه بسبب مبلغ 6 ملايين جنيه قام أحد أفراد عائلته بالنصب عليهم وأخذ المبلغ ويحاولون استراداد المبلغ منه، وشهدت الحلقات الماضية ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف منهم أحمد فتحى، محمد ثروت، حميد الشاعرى، ايناس مكى، أكرم حسنى

مسلسل "الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، ويخرجه أحمد الجندى، ومن إنتاج شركة سينرجى، ويجمع أحمد فهمى وهنا الزاهد للمرة الأولى، ويشارك فى بطولته محمد عبد الرحمن "توتا" ومحمد محمود، إضافة إلى ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على خلال الحلقات.

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