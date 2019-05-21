مؤلف "رجالة حمزة" يكشف تفاصيل الفيلم وموعد التصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
قال المؤلف محمد ناير، إن تجربة فيلمه الجديد "رجالة حمزة" تعتمد على 3 أبطال فقط خلال الأحداث الدرامية، وهم محمد رمضان وماجد الكدواني وياسمين رئيس.
وأضاف "ناير" في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه انتهى من كتابة سيناريو الفيلم، وأنه جاهز للتصوير عقب عيد الفطر.
وتابع، أن الفيلم تدور أحداثه في إطار أكشن ودرامي يحمل جانب من الرومانسية، مؤكدًا أن العمل "كبير" وسيكون تجربة شيقة ولا يعني اقتصاره على 3 أبطال فقط، أنه سيكون عمل بسيط.
ونفى مؤلف الفيلم، وجود أي تشابه بين "رجالة حمزة" و"جرسونيرة" الذي خاضت بطولته غادة عبدالرازق وقدمته في السينما عام 2013.
مضيفًا أن المخرج هادي الباجوري، يواصل خلال الأيام الجارية، معاينة أماكن التصوير، نافيًا وجود أي مشاهد خارج مصر.
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