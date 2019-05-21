شاهدوا نوال الزغبي تتحدث عن خلافها مع إليسا وتقول: لا أعلق على هذه الامور التافهة

كتب امير فتحي في الثلاثاء 21 مايو 2019 09:55 صباحاً - صرحت الفنانة اللبنانية ​نوال الزغبي​ ان كلامها وتصريحاتها السابقة فهمها جمهور اليسا انه موجه اليها خصوصا بعد ان اعطت رأيها حول هوية نجمة شركة روتانا وقالت : إذا ممكن يكون عندي حرارة بجيبو سيرة ​إليسا​ ولا أعلق على هذه الامور التافهة وأنا عندما أقول اي شيء أعرف لماذا أقوله وكلامي واثقة منه.

واشارت الى انها لا تعرف من حرك فانز اليسا ضدها اما محبوها فهم “مرتبين ومحترمين” وممنوع بالنسبة لها اي يعلق اي شخص فيهم بطريقة سيئة على أحد.

كلام نوال الزغبي هذا جاء في برنامج “عايشة شو”