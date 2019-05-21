بحضور وجوه معروفة، طيف الامارات تحتفل بعيدها السنوي

بحضور نخبة من نجوم الفن والإعلام ورجال المجتمع تتقدمهم الشيخة عبير آل مكتوم والشيخ عبيد بن سهيل ال مكتوم أقامت شركة طيف الإمارات حفلها السنوي الثالث عشر

وقدم الحفل كل من الإعلاميين ربيع أبو رجيلة وياسر المصري، وتم فيه تقديم شهادات التقدير والمكافآت للموظفين المتميزين من أبناء الشركة، كما وتم تقديم ٢٠٠ هدية من طيف الإمارات على الحضور من إعلام وغيره.

وفي تصريح خاص قال السيد هيثم عبد الباقي ـ مدير شركة طيف الإمارات ـ إن المناسبة مضاعفة الأهمية لكونها تتزامن مع شهر رمضان المبارك معتبراَ لقاء الناس والأحبة في إفطار رمضاني بمثابة بث للحياة في عالم ينشغل فيه الجميع بأعمالهم. ونوه إلى أهمية كل من حضر، وإلى سيادة الأجواء الروحانية التي سادت، موجهاً الشكر للجميع.

Advertisements

فيما اعتبرت النجمة اللبنانية كلودا الشمالي الحفل مناسبة للتقارب والتعارف على المزيد من الناس، واصفة الحفل بالمنصة الاجتماعية التي اجتمع فيها المحبون والأصدقاء على هدف نبيل وهو التواصل والاتصال والتلاقي في طيف الامارات.

وأكدت النجمة السورية مها المصري سعادتها لوجودها في هذا الحفل واللقاء بأصدقاء طال الوقت ولم ترهم، مشيرة إلى ضرورة الحضور في فعاليات كهذه لأنها تقرب المسافات بين من ابعدتهم ظروف الحياة، شاكرة الجهة المنظمة على دورها في ترتيب هذا الحدث .

وكما حضر الحفل العديد من نجوم الفن مثل الفنان السوري ماهر صليبي والفنانة السورية سحر فوزي والاعلامي الشهير محمد أبو عبيد والنجمة نيفين ماضي ، وسجل حضور خاص ومؤثر لسعادة نائب مدير الإدارة العامة لشرطة دبي سيادة العقيد جمعة بن سويدان والذي أبدى إعجاب بعطور طيف الإمارات وهنئهم على هذا الحفل الرائع .