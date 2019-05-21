- 1/2
- 2/2
May 21, 2019
بحضور نخبة من نجوم الفن والإعلام ورجال المجتمع تتقدمهم الشيخة عبير آل مكتوم والشيخ عبيد بن سهيل ال مكتوم أقامت شركة طيف الإمارات حفلها السنوي الثالث عشر
وقدم الحفل كل من الإعلاميين ربيع أبو رجيلة وياسر المصري، وتم فيه تقديم شهادات التقدير والمكافآت للموظفين المتميزين من أبناء الشركة، كما وتم تقديم ٢٠٠ هدية من طيف الإمارات على الحضور من إعلام وغيره.
وفي تصريح خاص قال السيد هيثم عبد الباقي ـ مدير شركة طيف الإمارات ـ إن المناسبة مضاعفة الأهمية لكونها تتزامن مع شهر رمضان المبارك معتبراَ لقاء الناس والأحبة في إفطار رمضاني بمثابة بث للحياة في عالم ينشغل فيه الجميع بأعمالهم. ونوه إلى أهمية كل من حضر، وإلى سيادة الأجواء الروحانية التي سادت، موجهاً الشكر للجميع.
فيما اعتبرت النجمة اللبنانية كلودا الشمالي الحفل مناسبة للتقارب والتعارف على المزيد من الناس، واصفة الحفل بالمنصة الاجتماعية التي اجتمع فيها المحبون والأصدقاء على هدف نبيل وهو التواصل والاتصال والتلاقي في طيف الامارات.
وأكدت النجمة السورية مها المصري سعادتها لوجودها في هذا الحفل واللقاء بأصدقاء طال الوقت ولم ترهم، مشيرة إلى ضرورة الحضور في فعاليات كهذه لأنها تقرب المسافات بين من ابعدتهم ظروف الحياة، شاكرة الجهة المنظمة على دورها في ترتيب هذا الحدث .
وكما حضر الحفل العديد من نجوم الفن مثل الفنان السوري ماهر صليبي والفنانة السورية سحر فوزي والاعلامي الشهير محمد أبو عبيد والنجمة نيفين ماضي ، وسجل حضور خاص ومؤثر لسعادة نائب مدير الإدارة العامة لشرطة دبي سيادة العقيد جمعة بن سويدان والذي أبدى إعجاب بعطور طيف الإمارات وهنئهم على هذا الحفل الرائع .
كانت هذه تفاصيل خبر بحضور وجوه معروفة، طيف الامارات تحتفل بعيدها السنوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.