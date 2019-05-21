شاهد.. ردة فعل شيرين رضا بعد وقوعها ضحية “رامز في الشلال”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 21 مايو 2019 06:55 صباحاً - وقعت الفنانة المصرية شيرين رضا، ضحية الحلقة الـ15 من برنامج ”رامز في الشلال“، الذي يُقدمه مواطنها الفنان رامز جلال على قناة mbc.

وسيطرت على شيرين رضا، حالة من الرعب والفزع منذ سقوطها في النهر وحتى إنقاذها من قبل رجال الإنقاذ.

ولحظة ظهور ”الغوريلا“، حاولت شيرين رضا الهروب ولكنها سقطت أرضًا وهو ما منح رامز، الفرصة في الاندفاع نحوها.

واصيبت شيرين رضا بحالة غضب شديدة بعد كشف رامز عن وجهه، حيث حاولت ضربه بحجر وقالت له “ابعد عني بدل ما موتك” قبل ان يستطيع رامز جلال من تهدئتها.