عضو نقابة المهن التمثيلية: "محمد نجم حالته خطيرة".. أدعوا له

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

قال الفنان منير مكرم عضو اللجنة الصحية في نقابة المهن التمثيلية، اليوم الثلاثاء، إنه في الطريق إلى المستشفى الذي يرقد فيه الفنان الكوميدي الكبير محمد نجم، أحد رواد المسرح المصري؛ مطالبًا الجمهور بالدعاء له لأن حالته خطرة.

وتداولت مواقع إخبارية، خبرًا عن إصابة نجم بجلطة دماغية دخل على إثرها أحد مستشفيات الدقي، ويخضع فيه حاليًا للعلاج داخل العناية المركزة.

واكتسب نجم شهرته من خلال الأعمال المسرحية الكوميدية التي قدمها مثل "عش المجانين"، و"أعقل يا مجنون"، و"عبده يتحدى رامبو"، و"أولاد دراكولا"، و"البلدوزر".​