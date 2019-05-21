أفضل أطباق النجوم العرب في رمضان 2019

يتميز شهر رمضان المبارك بأطباقه الشهية وموائد الطعام التي يسهر عليها الصائمين ومنهم النجوم العرب الذين يفضلون بعض الأطباق في هذا الشهر الفضيل أكثر من الأيام الأخرى، وهنا نعرض لكم أشهى وأفضل الأطباق الرمضانية لنجومنا العرب خلال هذا الشهر:

لا تخلو مائدة النجم المصري أحمد السقا الرمضانية من ورق العنب والباذنجان، أما النجم أحمد عز يفضل تناول الشورية والسلطة الخضراء، لكن الملفت ان النجم حسن الرداد يحب تناول البط في الإفطار.

سورياً يفضل النجم باسم ياخور أيضاً ورق العنب مع العصاعيص، في حين تفضل النجمة جمانا مراد الشوربة على مائدتها الرمضانية، في المقابل تحب النجمة السورية سلافة معمار تناول الفتوش، أما النجمة سوزان نجم الدين فلا تخلو مائدتها من الفتة الشامية بالدجاج، والنجم عابد فعد يحب تناول الفلافل.

ويفضل النجم تامر حسني ورق العنب والمحشي والملوخية، بالإضافة إلى الممبار والكوارع ولحمة الرأس، أما النجمة سمية الخشاب تحب تناول الشوربة والمكرونة بالبشاميل والملوخية في الإفطار، كما يُفضل النجم سمير غانم تناول العكاوي وقرع العسل.

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لبنانياً النجم عاصي الحلاني يُفضل تناول التبولة والفتوش والسلطات، بالإضافة إلى الأرز والحلويات العربية، كذلك النجم ملحم زين يحب تناول الشوربة والفتوش والحلويات الشرقية.

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