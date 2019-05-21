ايشواريا راي تصل الى فرنسا برفقة ابنتها.. صور

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

بعدما تألق نجمات بوليوود بريانكا شوبرا، كانجانا رانوت، وديبيكا بادوكون، وهوما قريشي، وهينا خان، وديانا بينتي، بخطواتهن الساحرة على سجادة “كان” الشهيرة؛ ها هي الآن ايشواريا راي باتشان لامتلاك تخطف البقية الباقية بجاذبيتها.

مع حلول الساعة الثانية بعد ظهر يوم الأحد في الريفيرا الفرنسية، هبطت الممثلة البالغة من العمر 45 عامًا على الريفيرا الفرنسية في مهرجان كان السينمائي الحالي، وقام بتسجيل الدخول على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram.

وشاركت ملكة جمال العالم السابقة، صورة لنفسها وابنتها اراديا باتشان Aaradhya Bachchan، معلنة وصولهما للمهرجان المرموق، وقالت: “نحن هنا، شكرًا لك جميعًا على حبكم، كان 2019”.

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إيشواريا، التي تحيي عامها الثامن عشر كسفيرة لوريال، تظهر في الصورة مع ابنتها التي تمسك بباقة من الزهور، ويمكن رؤية الثنائي الأم - الابنة ترتديان نظارات شمسية، وهما تجلسان في سيارة، وبينما تحتفظ اراديا بباقة من الورود الجميلة، تبتسم الأم في الصورة.

تعد ايشواريا منتظمة في المشاركة بمهرجان كان، وتمكنت دائمًا من سرقة الأضواء بأزياءها الفريدة، في العام الماضي، ارتدت ثوب مايكل سينكو للفراشات، الذي كان له ظلال من خيوط البنفسج والأحمر والأزرق ومزخرف بلورات سواروفسكي واللوحات الفرنسية.

أقلعت إيشواريا وآراديا من مومباي في وقت متأخر من ليلة السبت - كان من المفترض أن تكون فترة محمومة من السبت إلى الأحد، وقد حضرت الثنائي الأم وابنتها حفل موسيقي شياماك دافار للرقص مساء السبت.