ناهد السباعي تطلق تصريحات صادمة عن زملائها.. أحمد الفيشاوي بيتدلع

كتب امير فتحي في الثلاثاء 21 مايو 2019 03:00 صباحاً - قالت الفنانة ناهد السباعي خلال استضافتها ببرنامج “شيخ الحارة” مع الإعلامية بسمة وهبة، إن الفنان أحمد الفيشاوي أخد 40% من أجره في فيلم “اللعبة أمريكاني”، على الرغم من عدم استكمال يومي تصوير، ثم غادر دون أن يعتذر، لذا رفعت والدتها المنتجة ناهد فريد شوقي عليه قضية.

وأكدت أن والدتها وثقت في أحمد، وأعطته ما يقرب من نصف أجره، رغم عدم إنجازه أي شيء من العمل، مشيرة إلى أنه تم حذف مشاهده، قائلةً: “حتى اليومين اترموا في الزبالة”، مؤكدة أن الفيشاوي يميل دومًا إلى الدلع في الشغل، وهو غير جاد، ويأخذ وقتًا طويلاً في مداراة “التاتو” الذي يملأ جسده.

كما نفت السباعي أن يكون سبب اعتذار داليا البحيري عن الاشتراك في فيلم “اللعبة أمريكاني”، زيادة مساحة دور “ناهد”، باعتبارها ابنة منتجة الفيلم.

Advertisements

وعن خلاف والدتها المنتجة ناهد فريد شوقي مع المخرجة إيناس سيف، قالت إنها تُشفق عليها، بسبب خسارتها لأي قضية ترفعها ضد والدتها، وأيضًا لأنها غير محبوبة على المستوى الفني، مشيرة إلى أنها تفتل المشكلات مع جميع الفنانين.

وذكرت أن إيناس كانت تفتعل مشكلات معها أمام والدتها، وعقب اشتعال المشكلة بينهما، كانت تنحاز والدتها لصف إيناس لكونها المخرجة، مضيفةً: “نفسي تبطل ترفع قضايا في منتهى السذاجة والتفاهة”.

وأكّدت أن دنيا سمير غانم هي أكثر ممثلة كوميدية بالنسبة لها، يليها الفنانة ياسمين عبد العزيز، وهما من أكثر زملائها مشاهدة لهم.