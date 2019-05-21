كتب امير فتحي في الثلاثاء 21 مايو 2019 03:00 صباحاً - استضافت الإعلامية بسمة وهبة، في برنامجها شيخ الحارة، الفنانة المصرية ناهد السباعي، في حوار أدلت فيه بكثير من الأسرار.
وهاجمت وهبة الفنانة ناهد السباعي بأنها تتعمد لفت الانتباه في المرجانات بارتداء ملابس فاضحة، لترد ناهد بأنها تمشي في حياتها بمنطق معين، ففي حالة ارتدائها فستانًا مكشوفًا من أعلاه، فلا بد أن تجعل أسفله محتشمًا، والعكس إذا حدث، قائلةً: “كل الفنانات بتلبس عريان”.
كانت هذه تفاصيل خبر ناهد السباعي عن ارتدائها ملابس فاضحة: كل الفنانات بتلبس عريان! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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