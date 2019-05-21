ناهد السباعي عن ارتدائها ملابس فاضحة: كل الفنانات بتلبس عريان!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 21 مايو 2019 03:00 صباحاً - استضافت الإعلامية بسمة وهبة، في برنامجها شيخ الحارة، الفنانة المصرية ناهد السباعي، في حوار أدلت فيه بكثير من الأسرار.

وهاجمت وهبة الفنانة ناهد السباعي بأنها تتعمد لفت الانتباه في المرجانات بارتداء ملابس فاضحة، لترد ناهد بأنها تمشي في حياتها بمنطق معين، ففي حالة ارتدائها فستانًا مكشوفًا من أعلاه، فلا بد أن تجعل أسفله محتشمًا، والعكس إذا حدث، قائلةً: “كل الفنانات بتلبس عريان”.