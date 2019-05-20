مفاجأة.. بعد ندمها.. حليمة بولند في غرفة التجميل من جديد

كتب امير فتحي في الاثنين 20 مايو 2019 11:59 مساءً - أعلنت الإعلامية حليمة بولند الشهر الماضي في مقابلة تليفزيونية، ندمها على إجراء عمليات تجميل، مؤكدة أنها كانت أجمل قبلها، ويبدو أنها أخيرا قررت التخلص من كل التغييرات التجميلية التي قامت بها في وجهها خلال السنوات السابقة.

إذ نشرت بولند على تطبيق سناب شات، مقاطع فيديو من داخل عيادة أحد أطباء التجميل، معلنة خضوعها لتغييرات جديدة في وجهها تتمثل في التخلص من مادتي الفيلر والسيليكون، والغمازات التي رسمتها على خديها.

وأوضحت الإعلامية أنها تسعى لاستعادة شكلها السابق والتخلص من كل التجميل والتغييرات التي قامت بها في الفترة السابقة.